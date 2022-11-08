08 Ноября 2022
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Фото: fc-ural.ru

Защитник "Урала" исключен из состава сборной России

Стал известен окончательный состав сборной России по футболу на ноябрьский сбор. Из команды исключен защитник екатеринбургского "Урала" Мингиян Бевеев.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, в итоговый список попали 30 игроков.

Вратари: Антон Шунин (Динамо), Александр Селихов (Спартак), Матвей Сафонов (Краснодар) и Сергей Песьяков (Ростов).

Защитники: Вячеслав Караваев (Зенит), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов (все – Спартак), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – Ростов), Артем Макарчук (Сочи), Илья Агапов (Пари НН) и Александр Солдатенков (Крылья Советов).

Валерий Карпин(2021)|Фото: ТАСС

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все – Локомотив), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – Ростов), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – Зенит), Никита Кривцов (Краснодар), Сергей Пиняев (Крылья Советов), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – Динамо), Антон Зиньковский (Спартак) и Лечи Садулаев (Ахмат).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко (Ростов), Александр Соболев (Спартак) и Владимир Сычевой (Оренбург).

Таким образом, из расширенного состава сборной России, который был объявлен 3 ноября, в итоговый не попали семь игроков. Это Мингиян Бевеев (Урал), Дмитрий Чистяков (Зенит), Даниил Денисов (Спартак), Виктор Мелехин (Ростов), Ильзат Ахметов (Краснодар), Максим Глушенков (Крылья Советов) и Данил Пруцев (Спартак).

Напомним, что 17 ноября команда под руководством Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.

Теги: сборная России, Бевеев, Урал, состав



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