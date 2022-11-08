08 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Стало известно, кто не может докупить пенсионные баллы

Гражданам России необходимо соблюсти несколько условий для получения пенсии.

При этом в ряде случаев недостающие стаж и баллы можно докупить, однако не всем доступа эта опция. Как сообщила  доцент кафедры ТПП РФ " Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, если выплата по старости уже начислена, или человек добился ее максимального значения, то докупить "сверху" уже ничего нельзя.

Эксперт напомнила, что выплаты пенсии по старости положены при достижении пенсионного возраста, определенном трудовом стаже и нужном количестве пенсионных коэффициентов. При нехватке стажа или коэффициента россияне могут "доработать" до необходимых показателей или через пять лет получить социальную пенсию, сообщает "Прайм".

Теги: пенсия, пенсионеры



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