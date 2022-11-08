Банк "Открытие": ВВП России в 2022 году упадет на 3,3%

Банк "Открытие" сообщил, что в 2022 году падение ВВП России составит около 3,3%.

В следующем году этот показатель также будет падать из-за санкций на 1,8%. Как заявил глава банка Михаил Задорнов, не стоит рассчитывать на заметное оживление экономики ранее второй половины 2023 года, а первое полугодие "будет проходить под знаком снижения объемов производства и ВВП".

По словам банкира, ключевое значение для российской экономики в конце 2022 и начале 2023 годов будут иметь добыча и переработка нефти. По его мнению, эмбарго ЕС, США и ряда других стран на поставки российской нефти будет самым большим фактором неопределенности в следующем году.