08 Ноября 2022
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Фото:фонд святой екатерины

Минобороны поддержало введение военной подготовки среди школьников

Министерство обороны России поддержало идею о введении в школах и профтехучилищах начальной военной подготовки (НВП).

Об этом первый замминистра военного ведомства Валерий Герасимов сообщил в ответе лидеру партии "Справедливая Россия — За правду" Сергею Миронову. Герасимов считает целесообразным, чтобы на предмет было выделено 140 часов и преподавали его в течение последних двух лет обучения.

Поддержать инициативу готовы во всех фракциях Госдумы. Там считают, что к преподаванию НВП должны допускаться только люди с боевым опытом. А польза от предмета в том, что школьники не только получат основные военные навыки, но и научатся оказанию первой медицинской помощи, а также ориентированию на местности. Идею в целом поддерживают и педагоги, при этом указывая на перегрузку расписания, сообщают "Известия".

Напомним, модуль, посвященный начальной военной подготовке, появится в школьном предмете "Основы безопасности жизнедеятельности". Ученики 10-11-х классов будут учиться обращаться с автоматом Калашникова, оказанию первой помощи в бою, изучать принципы действия гранат Ф-1 и РГД-5.

Теги: Минобороны, НВП, школьники



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