В России могут отменить запрет на субсидии должникам за ЖКУ

В России хотят отменить запрет на выплату субсидий должникам за жилищно-коммунальные услуги.

Соответствующий проект закона подготовили в Госдуме. Если получив помощь, льготник так и не будет платить по квитанциям, субсидию рассчитывают направлять не гражданину, а напрямую предприятиям ЖКХ.

Как ожидается, такая инициатива поможет в борьбе с накоплением задолженности за коммунальные услуги, которая бьет рекорды. По словам экспертов, улучшение финансового положения предприятий может повысить качество предоставления таких услуг в стране, сообщают "Известия".

Напомним, Министерство строительство России хочет уменьшить максимальную долю расходов на жилищно-коммунальные услуги для некоторых категорий граждан, при превышении которой можно получать субсидию.