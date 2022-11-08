08 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: EADaily

В России могут отменить запрет на субсидии должникам за ЖКУ

В России хотят отменить запрет на выплату субсидий должникам за жилищно-коммунальные услуги.

Соответствующий проект закона подготовили в Госдуме. Если получив помощь, льготник так и не будет платить по квитанциям, субсидию рассчитывают направлять не гражданину, а напрямую предприятиям ЖКХ.

Как ожидается, такая инициатива поможет в борьбе с накоплением задолженности за коммунальные услуги, которая бьет рекорды. По словам экспертов, улучшение финансового положения предприятий может повысить качество предоставления таких услуг в стране, сообщают "Известия".

Напомним, Министерство строительство России хочет уменьшить максимальную долю расходов на жилищно-коммунальные услуги для некоторых категорий граждан, при превышении которой можно получать субсидию.

Теги: субсидии, Госдума, ЖКУ



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