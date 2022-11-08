08 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Домашний интернет может подорожать на 10–15%

Домашний интернет и платное телевидение в России в 2023 году могут подорожать на 10–15%.

Об этом говорится в исследовании TelecomDaily. В числе причин указывается рост инфляции, подорожание оборудования, увеличение процентов по кредитам, а также колебание курсов валют.

Как говорят эксперты, отечественный рынок проводного интернета и платного телевидения уже перенасыщен, все абоненты охвачены, поэтому увеличивать доходы и компенсировать издержки компании могут, поднимая плату за услуги. Представители бизнеса отметили, что в формировании тарифов будут ориентироваться на себестоимость оказания услуг и рыночную конъюнктуру, сообщают "Известия".

Теги: интернет, ТВ



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