Домашний интернет может подорожать на 10–15%

Домашний интернет и платное телевидение в России в 2023 году могут подорожать на 10–15%.

Об этом говорится в исследовании TelecomDaily. В числе причин указывается рост инфляции, подорожание оборудования, увеличение процентов по кредитам, а также колебание курсов валют.

Как говорят эксперты, отечественный рынок проводного интернета и платного телевидения уже перенасыщен, все абоненты охвачены, поэтому увеличивать доходы и компенсировать издержки компании могут, поднимая плату за услуги. Представители бизнеса отметили, что в формировании тарифов будут ориентироваться на себестоимость оказания услуг и рыночную конъюнктуру, сообщают "Известия".