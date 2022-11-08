Турция запретила полеты российских лайнеров с двойной регистрацией

Власти Турции с 1 ноября запретили пролет через свое воздушное пространство для лайнеров с двойной регистрацией.

Министерство транспорта намерено в ближайшее время провести переговоры с Анкарой по данному вопросу. Так называемую двойную регистрацию, в которой зарубежные государства обвиняют Москву, представитель ведомства назвал дискриминацией, которая прямо противоречит целям и задачам Международной организации гражданской авиации (ICAO), закрепленным в ст. 44 Чикагской конвенции.

"Для исключения нарушения положений Чикагской конвенции Бермудам необходимо исключить из своего реестра воздушные суда, зарегистрированные и эксплуатируемые в Российской Федерации. Соответствующие запросы российские перевозчики направляли в адрес бермудских авиавластей. Затягивание же дерегистрации воздушных судов бермудским авиарегистром является грубым нарушением Чикагской конвенции", — сказал представитель Минтранса.

"Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же «двойной регистрации» и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции", — отметил он.

Как сообщила гендиректор туроператора Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная, а также собеседники РБК в других российских перевозчиках, из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, к примеру, в Египет увеличилась на 20–30 минут. При этом на стоимость туров увеличение времени в пути не повлияло.

Сегодня среднее время полета из России в Египет составляет 5 часов 5 минут. На этом направлении есть или планируются рейсы у авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", Pegas Fly, Red Wings и iFly.