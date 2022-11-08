Законопроект о двухгодичной военной службе не будет внесен в Госдуму

Идея депутатов и сенаторов России увеличить срок службы в армии по призыву с года до двух не получила поддержки ни в Администрации президента, ни в Министерстве обороны.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в Совете Федерации, а также близкие к Минобороны, власти решили сделать упор "не на количественной, а на качественной" подготовке военнослужащих и увеличение срока службы этому способствовать не может.

По словам источника в Совфеде, при принятии такого решения в Кремле учитывалась позиция выступивших против парламентариев.

Ранее парламентарии высказали разные точки зрения на вопрос. Так, депутат Михаил Шеремет, сенаторы Виктор Бондарев и Владимир Джабаров считают, что инициатива об увеличении срочной службы до двух лет может быть одобрена. Сенатор Андрей Клишас сомневается в эффективности этой меры.