08 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Законопроект о двухгодичной военной службе не будет внесен в Госдуму

Идея депутатов и сенаторов России увеличить срок службы в армии по призыву с года до двух не получила поддержки ни в Администрации президента, ни в Министерстве обороны.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в Совете Федерации, а также близкие к Минобороны, власти решили сделать упор "не на количественной, а на качественной" подготовке военнослужащих и увеличение срока службы этому способствовать не может.

По словам источника в Совфеде, при принятии такого решения в Кремле учитывалась позиция выступивших против парламентариев.

Ранее парламентарии высказали разные точки зрения на вопрос. Так, депутат Михаил Шеремет, сенаторы Виктор Бондарев и Владимир Джабаров считают, что инициатива об увеличении срочной службы до двух лет может быть одобрена. Сенатор Андрей Клишас сомневается в эффективности этой меры.

Теги: служба, армия, законопроекты



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Ранее 03.11.2022 15:00 Мск В Госдуме нет законопроектов об увеличении срочной службы – комитет по обороне
Ранее 03.11.2022 14:00 Мск Клишас "не видит смысла" в возвращении двухлетней службы в армии
Ранее 03.11.2022 13:18 Мск У Кремля нет позиции по увеличению сроков службы по призыву, решение за Минобороны – Песков
Ранее 03.11.2022 12:07 Мск В СовФеде положительно смотрят на возвращение двухлетней службы по призыву
Ранее 21.10.2022 12:56 Мск В Кремле "не обсуждают" увеличение срока срочной службы в армии и призыв женщин
Ранее 20.10.2022 13:43 Мск В Совфеде предложили вернуться к двухгодичной срочной службе в армии


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