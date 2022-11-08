Украина назвала способы возвращения Крыма

Власти Украины рассматривают как политико-дипломатические, так и военные способы возвращения Крыма.

Об этом изданию The Daily Beast сообщила полномочный представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Тамила Ташева.

По ее словам, "политико-дипломатический путь" является основным механизмом возвращения полуострова, при этом не исключаются "военные компоненты" в этом процессе.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале оценил желание президента Украины Владимира Зеленского "съездить на море в Крым". Политик высказался также о том, что глава Украины "условием для переговоров с Россией назвал возврат к границам 1991 г.".

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году. Украина и страны Запада не признают итоги голосования.