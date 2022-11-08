В Севастополе дополнительно выплатят мобилизованным по 200 тысяч рублей

В Севастополе решено выделить дополнительные средств на выплаты мобилизованным и добровольцам по 200 тыс. руб.

Как заявил губернатор Михаил Развожаев, 367 мобилизованных уже получили эту сумму. "В конце прошлой недели Департамент получил от военкоматов дополнительную информацию о зачислении в воинские части мобилизованных. Большая часть необходимой информации у нас теперь есть. В связи с этим потребовалось дополнительное выделение средств. Если раньше мы выделяли деньги из резервного фонда, то теперь источник выплаты становится программным", — заявил Развожаев в Telegram.

Уточняется, что средства направят до конца текущей недели.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение правительству Прикамья внести изменения в положение о региональных единовременных выплатах и в ближайшие дни выплатить по 100 тыс. руб. каждому мобилизованному или его родным и близким.