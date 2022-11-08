Украинский пленный рассказал о планах Киева по внедрению диверсантов в Россию

Украинские власти планировали забросить диверсантов в три региона России для организации диверсий на объектах инфраструктуры.

Как заявил взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Павел Ткачук, стояла цель "зайти" в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками. Речь идет о подготовке терактов в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Ранее в России на объектах торговли и общественного питания рекомендовали усилить меры безопасности. Соответствующее письмо властям регионов направил Минпромторг.