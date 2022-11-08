В Тюмени за получение взяток осужден бывший сотрудник ГИБДД

В Тюмени бывшего начальника межрайонного отдела ГИБДД признали виновным в получении взяток за выдачу водительских удостоверений, сообщили в пресс-службе СКР региона.

По данным следствия, с февраля 2019 г. по декабрь 2020 г. тюменцы, желающие получить водительские права без сдачи экзаменов, обращались к посреднику, который получал от них деньги и передавал начальнику отдела. Тот, в свою очередь, давал незаконные указания своим подчиненным инспекторам о приеме экзаменов без фактической сдачи с целью последующей выдачи водительского удостоверения.



В настоящее время посредник привлечен к уголовной ответственности.



В прокуратуре Тюменской области сообщили, что всего тюменцам незаконно выдано 38 водительских удостоверений. Полученные от них денежные средства в общей сумме 967 тыс. руб. осужденный использовал в личных целях.



Судом с учетом позиции государственного обвинителя назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок четыре года, с лишением специального звания "подполковник полиции".



Приговор в законную силу не вступил.