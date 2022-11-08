Дорожные модернизации Нижневартовска проводятся под контролем общественности

Завершение сезона ремонтов дорог в Нижневартовске почти без перерыва переходит в новый этап - подготовки к будущему сезону 2023 года. По информации департамента ЖКХ администрации города стало известно, что уже заключены два контракта с подрядчиками. Им предстоит в сезоне 2023 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировать участки по улице Мира: от улицы Чапаева до улицы Дзержинского и от улицы Дзержинского до улицы Нефтяников. Общая протяженность составляет 880 метров. Причем, финансовые средства выделены из окружного и местного бюджета.

Перечень ремонта автомобильных дорог на 2023 год формируется исходя из нескольких показателей. Это результаты диагностики, с учетом комиссионного обследования состояния автомобильных дорог на предмет выявления дефектов и, конечно, учет мнения жителей города. Как раз участки по улице Мира были определены жителями Нижневартовска в ходе голосования, которое администрация организовала и провела летом 2022 года.

Понятно, что чем раньше будут заключены контракты на ремонтные работы, тем больше времени у подрядчиков будет на подготовку - закуп строительного материала, подготовке дорожной техники и так далее.

Собственно, такой подход имел место и в сезоне 2022 года, оказавшемся в столице Самотлора насыщенным и масштабным. По итогу было введено в эксплуатацию 1,1 км новых дорог, что превысило плановые цифры. И особенно важно, что все дороги были сданы в установленные сроки.

«Все построенные дороги в городе реализуются в рамках двух национальных проектов – «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», а также по контракту жизненного цикла. Участки возводятся с учетом современных нормативов: с ливневой канализацией, тротуарами, велодорожками, освещением и с формированием комфортной среды для всех категорий жителей», - отметил на ноябрьском совещании по итогам дорожного строительства заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.

Процесс решения транспортных вопросов города Нижневартовска – это всегда совместная работа властей города и правительства округа. Реальную поддержку проектам оказывает губернатор Югры Наталья Комарова. Например, строительство дороги по улице Московкина было конкретным поручением главы региона после встречи с вартовчанами. Ввода нового построенного участка дороги на улице Московкина очень ждали жители близлежащих 23, 24, 25 микрорайонов.

«Объект возводили в рамках реализации муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» и контракта жизненного цикла, заключенного между управлением капитального строительства города и АО «ГК «Северавтодор». Подрядчик будет содержать и ремонтировать (при необходимости) дорогу до 2030 года», – пояснил Виктор Ситников.

Подчеркнем, что жители Нижневартовска не только участвуют в обсуждении выбора будущих проектов по строительству дорог в городе, но и активно взаимодействуют с администрацией, подрядчиками в процессе как самого строительства дорог, так и их эксплуатации.

Александр Юденков - председатель общественного совета при департаменте строительства администрации Нижневартовска рассказал Накануне.RU, что участвовал в приемке многих дорожных объектов.

"Это и улица Московкина, и улица Нововартовская - продолжение. Конечно, были и вопросы на тот период. Ходили с подрядчиком, обсуждали. В целом, надо отметить, что все нарекания, которые были выданы – устранены. В основном вопросы были по озеленению. Были и кое-какие мелкие недоделки, но подрядчик пояснял - почему не доделано и когда планировал устранить. А к моменту ввода дорог в эксплуатацию, эти недоделки уже были устранены", - говорит Александр Юденков.

Мнение нижневартовских общественников для администрации города всегда в центре внимания. В начале ноября в ходе заседания общественной палаты города, в котором участвовал глава администрации Нижневартовска Дмитрий Кощенко, был представлен специальный доклад об итогах реализации в Нижневартовске национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По данным доклада, в 2022 году на ремонт автомобильных дорог в Нижневартовске в рамках реализации национального проекта были выделены средства из федерального, окружного и городского бюджетов. Заключены девять контрактов. Как отметили в департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска, благодаря нацпроекту отремонтировано почти шесть километров значимых дорожных участков. На начало ноября семь участков отремонтированы. Еще две дороги готовятся к общественной приемке.

Представители Общественной палаты города входят в состав комиссии, которая принимает дороги.

«Представители Общественной палаты контролируют все строящиеся и ремонтируемые дороги. Когда есть нарекания, объекты не принимаются. Такие дороги тоже были в этом сезоне. Подрядчики устраняли нарушения. Особое внимание уделяли наличию безбарьерной среды для жителей маломобильной категории населения», - отметил член Общественной палаты города Арзу Исмаилов.

Дмитрий Кощенко в ходе заседания Общественной палаты города подчеркнул, что общественное мнение - это важнейшая составляющая национального проекта «Безопасные качественные дороги». Он напомнил, что уже несколько лет перечень объектов, подлежащих ремонту, формируется при участии жителей города. И поблагодарил нижневартовцев за ответственное отношение к общественной работе. А всем службам города и специалистам профильных департаментов ЖКХ предложил способствовать тому, чтобы граждане были непосредственными участниками проектных процессов.

Общественники отметил, что жители Нижневартовска положительно оценивают ремонтные кампании в рамках нацпроекта, который реализуют уже четвертый год. При этом, вартовчане активно наблюдают за ремонтными процессами. Например, горожане отметили, что установку люков (имеющихся колодцев) необходимо делать на одном уровне с поверхностью проезжей части дороги с тем, чтобы люк в процессе эксплуатации не проседал и не превращался в дорожную яму.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко поручил специалистам департамента ЖКХ на будущие ремонтные кампании составить список дорог, где есть канализационные люки. И при планировании дорожной кампании учитывать пожелания жителей, направлять рекомендации подрядчикам.

Александр Юденков - председатель общественного совета при департаменте строительства администрации Нижневартовска отмечает, что общественники в Нижневартовске, как правило, и во время выполнения работ принимают активное участие, и в процессе эксплуатации следят за ситуацией.

"Но процесс эксплуатации неоднозначный – есть воздействие природных сил, а есть и человеческое влияние. Например, совсем недавно стало известно: только строители возвели прекрасную набережную, а по ней кто-то уже ездил на машинах. Человеческий фактор. Также и на дорогах. Ведь дорога – не просто часть дорожного полотна, туда входят и искусственные сооружения, и освещение, и лавочки. Например, на улице Нововартовской поставили столбики. Сам видел, как их пытались расшатывать, вытаскивать. Хотелось бы, чтобы горожане больше ценили работы по обновлению. Если возникают вопросы в процессе эксплуатации, когда не влияет человек, то подрядчику указывают. Если это в его компетенции, он их оперативно решает, устраняет неполадки", - говорит Александр Юденков.

Интересно отметить, что в Нижневартовске общественники - люди разного уровня образования, профессий, жизненных интересов, но объединяет их в деле общественного контроля любовь к родному городу и неравнодушие.

И, если принять во внимание - какие масштабные проекты в портфеле городской администрации по модернизации городского пространства: от новых дорог, набережной, городских парков до модернизации самого маленького городского двора, то можно с уверенностью сказать - у городских общественников фронт работ в обозримом будущем намечается обширный.