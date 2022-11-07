Приостановлено членство в "ЕР" владельца здания кафе в Костроме, где погибли 13 человек

Президиум генсовета "Единой России" приостановил членство в партии депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева.

Это сделано на основании решения партийной комиссии по этике и личного заявления депутата, который владеет зданием, где располагалось кафе "Полигон", в котором в минувшие выходные в результате пожара погибли люди, сообщает пресс-служба партии. Решение президиум Генсовета принял на основании рекомендации комиссии "ЕР" по этике с учетом особо тяжких последствий трагедии и последующего широкого общественного резонанса.

Напомним, ЧП произошло 5 ноября, в результате пожара погибли 13 человек, еще шестеро пострадали. По версии следствия, непосредственной причиной пожара мог стать выстрел посетителя из ракетницы, молодого человека на два месяца заключили под стражу. Также СКР пришел к выводу, что в здании кафе давно не проводились проверки соблюдения требований пожарной безопасности.