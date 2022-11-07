Путин обсудит с россиянами поддержку мобилизованных

Общение президента РФ Владимира Путина с людьми по поводу поддержки мобилизованных пройдет в формате отдельного мероприятия, Кремль объявит о нем позднее.

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"Будет отдельное мероприятие. Сообщим дополнительно", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей Путин обратил особое внимание на тему поддержки мобилизованных.

"Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь", - сказал Путин.