Якушев высоко оценил работу "Курганмашзавода"

Уральский полпред Владимир Якушев в Кургане в компании губернатора Зауралья Вадима Шумкова побывал в цехах "Курганмашзавода". На сборочно-сдаточном производстве полпреду и губернатору показали конвейерную сборку боевых машин, а также изделия, подготовленные к отгрузке, в том числе БМП-3 с дополнительными комплектами защиты – решетчатыми экранами.

Якушев и Шумков обсудили с представителями завода вопросы своевременной поставки Вооруженным силам России военной техники, сообщает пресс-служба полпредства.

"Работы идут достаточно напряженно, есть определенные сложности, но, я уверен, с теми задачами, которые стоят перед коллективом, вы справитесь", - обратился к сотрудникам завода Владимир Якушев.

Якушев и Шумков посетили также рекреационно-спортивный парк на месте бывшего стадиона "Локомотив". Глава Кургана Елена Ситникова показала, где устанавливают новый памп-трек – специальную велосипедную и скейт-трассу, павильоны, поля для мини-футбола и волейбола. Сейчас все работы находятся в завершающей стадии: заканчивается монтаж опор освещения, установлены спортивные тренажеры.

Якушев проверил ход работ на нескольких инфраструктурных объектах. В частности, оценил качество ремонта улицы Горького, где по поручению губернатора в этом году заменили сети, изношенные более чем на 90%. На сегодняшний день здесь уже положили асфальт и приводят в порядок тротуары. На Некрасовском путепроводе, который также много лет был без ремонта, работы подходят к концу, движение уже запущено. Завершила поездку полпреда в Курган рабочая встреча с губернатором, во время которой они обсудили планы социально-экономического развития Зауралья.