Краснов создал прокуратуры в четырех новых регионах России

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Приказ предусматривает формирование аппаратов прокуратур указанных регионов, а также подчиненных им прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур, сообщает Генпрокуратура. Реализацией мероприятий, связанных с образованием органов прокуратур в системе прокуратуры Российской Федерации, займутся специально образованные комиссии.

Проведены организационные мероприятия по замещению вакантных должностей руководителей образованных прокуратур.