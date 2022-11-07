Лукашенко: "Народ должен видеть движуху во власти"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что нынешняя политическая система в стране "неплохая и вполне рабочая", но и она должна видоизменяться и совершенствоваться.

"Как жиманул сверху - вся вертикаль власти выстроилась. Ну да, кто-то так, сяк, но выстроилась же. И не только вертикаль власти. И субъекты хозяйствования: и государственной, и частной формы собственности. Это действия власти. Нормальные. Но она не может быть постоянной, статичной. Она должна совершенствоваться. И я это понимаю. Не только потому, что вижу мир вокруг. Я понимаю, что нам надо двигаться. Вообще народ должен видеть эту движуху", - заявил Александр Лукашенко на чемпионате по рубке дров среди СМИ.