07 Ноября 2022
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Экономика В России За рубежом
Фото: Reuters/Mike Blake

В Госдуме назвали условия разблокировки Twitter в России

В Госдуме напомнили Илону Маску – новому владельцу Twitter – какие условия компания должна выполнить, чтобы ее разблокировали в России.

"Чтобы вернуть Twitter на российский рынок, Илону Маску нужно выполнить четыре базовых условия. Во-первых, удалить весь запрещенный контент. Во-вторых, прекратить блокировку российских медиа. В-третьих, выполнить условия закона "о приземлении". Ну и, конечно, заплатить штрафы – ведь Twitter по разным судебным решениям до сих должен российской казне более 60 млн руб.", - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия").

"Условия, в общем-то. выполнимые. В отличие от некоторых платформ, которые обрекли себя на попадание в список экстремистов и террористов, у Twitter есть шанс вернуться в Россию. И тем самым продемонстрировать курс на нейтралитет и свободу мнений. Но что-то мне подсказывает, Илон Маск вряд ли отважится на такие радикальные эксперименты: для попадания в медиаповестку есть более безобидные способы (вроде распродажи галочек)", - пишет Горелкин.

Он добавил, что "штрафы заплатить рано или поздно всё равно придется".

Теги: госдума, twitter, разблокировка



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