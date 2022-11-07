Митрополит Евгений раскритиковал "закон о буллинге": Уж лучше вернуть советскую пионерию

Законопроект о профилактике травли, который сейчас обсуждается в Госдуме, даст детям больше свободы и сотрет рамки дозволенного. Таким образом, любая попытка наставить ребенка или пристыдить за неподобающее поведение может расцениваться как буллинг, в результате чего школьник огораживается от норм морали своим "правом на свободу от травли". Об этом в эфире телеканала "Спас" заявил митрополит екатеринбургский и верхотурский Евгений.

"Как в Европе, сегодня эти идеи дошли уже до каких-то предельных ситуаций, когда несовершеннолетний ребенок говорит: "Я хочу поменять пол. Я не хочу быть мальчиком, я не хочу быть девочкой". И созданы такие условия, что ни родители, ни кто-то в обществе не может повлиять. Ребенок посидел в социальных сетях, заразился вот этой идеей, он потребовал ее выполнить, и его уродуют, его калечат. Пройдет 10–20 лет, он повзрослеет и поймет, что сделал ошибку. Но эта ошибка уже настолько извратила, искромсала его тело, что он не сможет вернуться к нормальной жизни. Такой человек не сможет иметь ни детей, ни семьи, ни нормальной жизни. И, к сожалению, это закончится суицидом или еще какой-то трагедией", - заявил владыка.

По его мнению, законопроект в первую очередь ограничит не детей от возможность травить других, а родителей и учителей от необходимости направлять подрастающее поколение. Вместо того, чтобы впустить в систему "западные извращенные тенденции", лучше бороться с травлей, как это было в СССР или сейчас делают в Израиле. Там педагог - это всегда лидер класса, для которого он авторитет. На этот авторитет равняются и подростки-пионеры, обучающие младшее поколение, которое уже их ставит себе в пример.

"Система выстроена, и она работает. Не вижу препятствия нам искать такие решения и привносить их в нашу школу, чтобы не разрушать, а созидать, - отметил митрополит. - Это схоже еще с целым рядом законов, которые имеют очень благовидные имена и которые декларируют очень правильные цели. Мы же хотим, чтобы не было в семьях насилия, чтобы в школе не было вот этого буллинга и, как результата, школьных расстрелов, шутинга или прочих ненормальных вещей. Конечно, так. Но если внимательно рассмотреть те механизмы, которые заложены в проектах закона, мы видим, что закон направлен не на достижение цели остановить буллинг, а скорее на то, чтобы ввести в школу механизмы чуждые школе, чуждые нашему обществу".

Напомним, поправки могут быть внесены в закон "Об образовании" – в частности, ст. 2 будет дополнена определением понятия "травля". В качестве травли будут рассматриваться бойкот, обращения с помощью оскорбительных прозвищ, умышленное похищение и/или порча имущества, кибербуллинг, распространение недостоверной информации, психологическое и физическое насилие.

Инициаторы законопроекта предлагают Минпросвещения принять государственную программу профилактики травли и Единый стандарт профилактики травли. А следом учебные заведения должны будут подготовить свои локальные акты по борьбе с буллингом.