В Иркутской области пожилая женщина попыталась поджечь военкомат, - Baza

В Ангарске (Иркутская область) пожилая женщина попыталась поджечь военкомат с помощью трех "коктейлей Молотова", пишет Baza.

По данным телеграм-канала, две бутылки она бросила в здание, а третья отскочила и попала в машину, принадлежащую сотруднику военкомата.

Ни одна из бутылок не загорелась. Женщину удалось быстро задержать. По информации "Базы", на вид ей 60-70 лет. Ее мотивы пока неизвестны.

Напомним, смертной казнью поджигателям военкоматов пригрозил бывший президент РФ Дмитрий Медведев. Он заговорил о возможном изменении позиции Конституционного суда по этому поводу.

При этом в Совфеде напомнили Медведеву о нереальности возвращения смертной казни при действующей Конституции.