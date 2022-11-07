07 Ноября 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: t.me/mahonin59

Махонин поручил выплатить мобилизованным прикамцам деньги до отправки в зону СВО

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение правительству Прикамья внести изменения в положение о региональных единовременных выплатах и в ближайшие дни выплатить по 100 тыс. руб. каждому мобилизованному или его родным и близким, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Ранее предполагалось, что эти деньги будут перечислены в течение пяти дней после прибытия мобилизованных в зону проведения спецоперации.

"Но, поскольку наши земляки продолжают обучение и прохождение боевого слаживания, дата их отправки в зону СВО пока не определена, считаю правильным не ждать этого, а выплатить деньги уже сейчас", – отметил Дмитрий Махонин.

Губернатор подчеркнул, что в конце этой недели заслушает отчет правительства по исполнению данных поручений.

Теги: Дмитрий Махонин, спецоперация, выплаты



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