07 Ноября 2022
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Спорт
Фото: twitter.com/as_monaco

Клубы Лунёва и Головина встретятся друг с другом в плей-офф Лиги Европы

В швейцарском Ньоне на жеребьёвке определились все пары стыкового раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23. Клубы российских игроков, вратаря Андрея Лунёва и полузащитника Александра Головина, встретятся друг с другом.

Соперники данной стадии составлены из клубов, занявших вторые места в групповом турнире Лиги Европы и команд, занявших третьи места в групповом турнире Лиги чемпионов.

Все пары выглядят следующим образом: "Барселона" − "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" − "Нант", "Спортинг" − "Мидтьюлланд", "Шахтер" − "Ренн", "Аякс" − "Унион" (Берлин), "Байер" − "Монако", "Севилья" − "ПСВ", "Зальцбург" − "Рома".

Первые встречи раунда плей-офф состоятся 16 февраля 2023 года, ответные − 23 февраля 2023 года.

Отметим, что победители данных пар выйдут в 1/8 финала на обладателей первых меcт в групповом турнире ЛЕ. Среди них: "Арсенал", "Фенербахче", "Бетис", "Юнион", "Реал Сосьедад", "Фейеноорд", "Фрайбург" и "Ференцварош", который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов.

Теги: футбол, Лига Европы, пары, жеребьёвка



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