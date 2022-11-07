07 Ноября 2022
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Фото: Накануне.ru

В Белгороде депутаты приняли отставку мэра

Депутаты городского совета Белгорода на внеочередном заседании в понедельник приняли отставку мэра города Антона Иванова, заявившего ранее о досрочном уходе с поста. Решение поддержано единогласно, сообщил председатель горсовета Вадим Радченко.

"Проект решения подготовлен в связи с поступившим 31 октября заявлением главы администрации города об отставке по собственному желанию. Полномочия мэра Белгорода прекращаются на основании решения белгородского городского совета с момента принятия такого решения. Есть предложение принять это решение <…> Принято единогласно", - цитирует ТАСС Рдченко.

Конкурс на пост мэра Белгорода назначен на 26 декабря.

Глава администрации Белгорода Антон Иванов написал заявление об уходе 31 октября, его обязанности будет исполнять первый заместитель Валентин Демидов. Иванов был избран депутатами городского совета Белгорода на пост главы городской администрации 21 декабря 2021 года. До назначения на должность мэра Иванов занимал пост первого заместителя главы администрации Белгорода.

Теги: Антон Иванов, Вадим Радченко



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