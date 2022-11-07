В Челябинске ищут подрядчика для отлова бездомных животных за 7 млн рублей

Администрация Челябинска объявила аукцион на отлов бездомных животных в 2023 году с начальной ценой контракта7,1 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Победитель аукциона будет заниматься регистрацией обращений на отлов животных, отловом животных, передавать их в приют, а также возвращать их на прежнее место их обитания после стерилизации.

Заявки будут принимать до 11 ноября, итоги подведут 15 ноября.