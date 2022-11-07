07 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

За семьей главы Минвод Сергиенко тянется шлейф судебных разбирательств с просрочкой выплат за коммунальные услуги

Семья главы Минвод Вячеслава Сергиенко долгое время не оплачивала многомиллионные счета за оказанные коммунальные услуги в помещениях ТЦ «Нептун». Были открыты несколько судебных производств.

Ранее стало известно, что жители Минеральных Вод в социальных сетях поддержали петицию с требованием отставки мэра Сергиенко. Поводом к петиции послужила неоднозначная трудовая биография чиновника, связанная с рядом громких скандалов и проверок со стороны правоохранительных органов, а также нахождением его дочери в Германии, где она обучается в престижном университете Берлина имени Гумбольдта, как писали СМИ.

«Под руководством Вячеслав Сергиенко Минеральные воды не развиваются, жители не получают соответствующих выплат, в детских садах и школах родители сами собирают на туалетную бумагу», — пишут авторы петиции.

Кроме того, выяснилось, что бывшая супруга Сергиенко Елена Петроченкова, с которой он мог развестись фиктивно (чтобы не публиковать информацию о доходах и многочисленном имуществе), может быть связана с многомиллиардным букмекерским бизнесом.

Также СМИ узнали, что Петроченкова проходит ответчиком в Арбитражном суде Ставропольского края сразу по нескольким делам, где истцом выступает компания ООО «Экспо», которая занимается эксплуатационным обслуживанием торговых центров. В мае 2022 года суд вынес решение о взыскании с Петроченковой более 1,7 млн рублей. Суть процесса заключалась в том, чтобы взыскать задолженность за оказанные эксплуатационные и коммунальные услуги за период с декабря 2017 года по ноябрь 2020-го.

Как выяснил Арбитражный суд, по праву собственности Елене принадлежат нежилые помещения общей площадью 1700 квадратных метров в здании ТЦ «Нептун», расположенном в Ставрополе по адресу: проспект Кулакова, 16В. Средняя стоимость аренды квадратного метра в этом центре составляет 500 рублей. Таким образом только сдача в аренду помещений в этом ТЦ может приносить семье Сергиенко около 850 000 рублей в месяц. При этом компания «Экспо» оказывала коммунальные и эксплуатационные услуги, которые Петроченкова не оплачивала. В августе 2022 апелляционная инстанция оставила решение суда в силе.

В апреле 2022 года суд встал на сторону ООО «Экспо» в иске к Петроченковой и по другому делу, решив взыскать более 350 тыс. рублей. Суть претензии компании была аналогичной, но касалась другого периода. Но и это еще не все: в сентябре ООО «Экспо» подала еще один иск против Елены Петроченковой, где компания требует взыскать более 1 млн рублей неустойки за период с декабря 2020 года по август 2022-го. Судебное заседание в Арбитражном суде пройдет 8 ноября.

СМИ сообщали, что Петроченкова в 2020 году получила доход в размере 29 млн рублей. На конец 2020 года на ее счетах в «Сбербанке» находилось 75 млн рублей, 2 тыс. евро и 2,5 тыс. долларов. На счетах в ВТБ предпринимательница держала 52 млн рублей. Кроме того, у Петраченковой были облигации ПАО «ПИК СЗ», ООО «Ритейл Бел Финанс», ООО «ОР», Минфина России, «Русала», «Коммерцбанка АГ», Citibank N.A. на общую сумму более 83,6 млн рублей. В собственности у женщины также есть жилой дом площадью 718 квадратных метров в Ставрополе и 10 коммерческих зданий и помещений. С 2008 года она владеет пятью земельными участками в Калужской области. Еще четыре земельных участка записаны на нее в Ставрополе.

Теги: коммунальные услуги, вячеслав сергиенков, минводы, петиция, отставка мэра



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