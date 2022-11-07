Машина охраны Бородая подорвалась на французской мине в зоне СВО

Автомобиль депутата Госдумы Александра Бородая чуть не подорвался на мине в Херсонской области. Видеозапись с места происшествия опубликовал военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

"Нам еще повезло. Кому-то там не очень повезло", — говорит Бородай, показывая на автомобиль, успевший подорваться на мине.

На кадрах видно, что у одной из машин сопровождения депутата, стоящей впереди, выбиты стекла.

Бородай также демонстрирует замаскированную французскую противотанковую мину HPD-2A2, на которую едва не наехал его джип. Стоит отметить, такие мины запрещены Женевской конвенцией. Их невозможно обезвредить, вытащить из земли. По данным производителя, HPD-2A2 способна пробивать 150-мм броню.

Напомним, в середине октября сообщалось о том, что бывший премьер-министр ДНР, а ныне – депутат Госдумы РФ Александр Бородай прибыл в свой военкомат и вскоре отправится в зону СВО.