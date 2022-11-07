07 Ноября 2022
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Общество
Фото: Накануне.ru

Стремоусов снова объявил о завершении эвакуации: с правого берега Днепра ушел последний теплоход

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов снова объявил о завершении организованной эвакуации в Херсоне. По его словам, сегодня с правого берега Днепра ушел последний теплоход, теперь оставшиеся в правобережном Херсоне граждане будут эвакуироваться своими силами.

"С левого на правый берег мы сегодня закрыли дорогу. И в город мы вам не рекомендуем возвращаться", - говорится в заявлении Стремоусова.

Примечательно, что 28 октября Стремоусов уже объявлял о завершении эвакуации мирного населения с правого берега Днепра, в том числе и из областного центра. "Действительно, закончилась эвакуация. <…> Это была не принудительная эвакуация, мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов Херсонской области", - сообщил он.

Стремоусов не уточнил число уехавших жителей правобережья.

Сегодня стало известно, что областные власти прекратили работу понтонной переправы через Днепр, а также централизованную перевозку людей через реку. При этом продолжат движение между двумя сторонами Днепра грузовые судна – с продовольствием и медикаментами.

Теги: кирилл стремоусов, эвакуация, херсон, днепр, понтонная переправа



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