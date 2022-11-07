Московский скоростной диаметр станет платным для транзита 2 января 2023 года

Со 2 января 2023 года московский скоростной диаметр станет платным для транзитных автомобилей. Стоимость проезда составит 950 руб., передает РИА Новости со ссылкой на вице-мэра столицы Максима Ликсутова.

Транзит грузовых автомобилей будет разрешен только по пропуску.

При этом для столичных автомобилей и междугородних автобусов проезд останется бесплатным.

Бесплатный проезд по МСД для жителей столицы и Подмосковья еще летом обещал мэр Москвы Сергей Собянин. Он пояснил, что с помощью введения платы власти рассчитывают очистить диаметр от дополнительного трафика легковых машин, тогда жители региона смогут сокращать время в дороге. Протяженность диаметра составляет 68 км.