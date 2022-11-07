Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов UEFA

В штаб-квартире UEFA в швейцарском Ньоне методом жеребьёвки определены все пары 1/8 финала Лиги чемпионов.

16 команд, пробившихся в плей-офф турнира (победители и вторые места групп), узнали своих соперников.

Самыми громкими вывесками данной стадии стали противостояния немецкой "Баварии" и французского "ПСЖ", а также испанского "Реала" и английского "Ливерпуля".

Кроме того, в 1/8 финала сразятся немецкий "Лейпциг" против английского "Манчестер Сити", бельгийский "Брюгге" против португальской "Бенфики", итальянский "Милан" против английского "Тоттенхэма", немецкий "Айнтрахт" портив итальянского "Наполи", немецкая "Боруссия" из Дортмунда против английского "Челси", а также итальянский "Интер" против португальского "Порту".

Первые встречи 1/8 финала ЛЧ состоятся 14-15 и 21-22 февраля 2023 года. Ответные игры намечены на 7-8 и 14-15 марта 2023 года.