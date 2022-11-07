07 Ноября 2022
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Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге установлен первый в городе проекционный пешеходный переход

Проекционный пешеходный переход появился в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, он расположен вблизи дома по адресу Степана Разина, 71. Протяженность световой "зебры" составила 15 метров.

Как пояснили в МБУ "Центр организации дорожного движения", такая технология впервые применена на улицах уральской столицы. Это пилотный объект. Пока что проекторы установлены на три месяца – поставщик предоставил их бесплатно.

"В зависимости от того, как они покажут себя при эксплуатации, примем решение о дальнейшем внедрении технологии. Мы уже понимаем, где еще в случае хороших результатов установим оборудование. Это три точки: перекрестки улиц Чапаева и Большакова (переход через Большакова) и улиц 8 Марта и Циолковского (переход через Циолковского), а также на переходе около дома на Гражданской, 9", - пояснил директор ЦОДД Данил Меркулов.

Проекционный пешеходный переход в Екатеринбурге по адресу: улица Степана Разина, 71(2022)|Фото: МБУ "Центр организации дорожного движения"

Места установки выбраны неслучайно: вблизи каждого из переходов находятся социально значимые учреждения. Так, около уже начавших работу двух проекторов на Степана Разина находятся гимназия №120 и детский сад №278.

Как добавили в мэрии, проецируемая "зебра" не заменяет обычную, а лишь дополняет ее, делая более эффективной.

Теги: проекционный переход, установка, Екатеринбург



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