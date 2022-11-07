"Красные линии" пройдены: Вашингтон передал Киеву ЗРК NASAMS

Киев получил зенитные комплексы NASAMS и Aspide. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он не стал называть точное число поставленных комплексов. Резников поблагодарил "партнеров", предоставивших вооружение: Норвегию, Испанию и США.

На прошлой неделе помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам сообщил, что Вашингтон отправил на Украину восемь ЗРК NASAMS.

В октябре Украина уже получила два комплекса NASAMS от США.

Примечательно, что в начале осени Министерство иностранных дел России заявило, что передача Вашингтоном Киеву ЗРК NASAMS станет "красной линией".

"Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это, прежде всего, поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников будут определяться по итогам тщательного анализа ситуации", - заявил тогда директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.