07 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга сыграл в шахматы на Плотинке

На Плотинке установили новые шахматные столы. Глава Екатеринбурга Алексея Орлов оценил благоустроенную площадку для ценителей интеллектуального спорта и даже сыграл партию с Юрием Ронжиным - председателем совета директоров АО "Егор-Урал" , благодаря которому у шахматистов Екатеринбурга появилось новое место для встреч.

"Во-первых, это антивандальная история, во-вторых, они стоят в том месте, где много-много лет назад собирались шахматисты. На мой взгляд, получилось очень достойно, разговаривал с шахматистами, которые играют за одним из столов - они оценили эту инициативу, и я думаю, что это и дальше будет востребовано", - сказал градоначальник.

Шахматы на Плотинке в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

По словам Ронжина, конструкции антивандальные, сделаны из натурального дерева и способы выдержать любые погодные условия.

"Это антивандальная поверхность, это специальные фасадные HP панели, которые не боятся ни ультрафиолета, ни погодных условий. Это натуральное дерево, пропитанное маслом. Все очень серьезно, очень надежно и очень качественно. Мое желание, чтобы пользователям это понравилось, тем, кто будет здесь собираться, приносило положительные эмоции, потому что чем чаще мы улыбаемся, тем лучше и дружнее мы живем", - отметил Ронжин.

Шахматы на Плотинке в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Он отметил, что уже сейчас отмечается нехватка шахматных столов. Прогнозируя эту проблему, мэрия еще на этапе идеи договорилась с подрядчиком о строительстве двух закрытых павильонов у Драмтеатра.

Шахматы на Плотинке в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

"Тут была проблема, что эта земля была в аренде у предпринимателя, он брал на себя обязательства и, к сожалению, их не выполнил. И сегодня мы как раз с архитекторами уже обсуждаем внешний вид павильонов. Я думаю, что их будет два: как раз эти чаши у входа в Драмтеатр. В этой локации мы как раз собираемся сделать хороший закрытый шахматный павильон со столами. Я думаю, что к юбилею города в любом случае сделаем", - заявил Орлов.

Алексей Орлов играет в шахматы на Плотинке в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Он также выразил надежду, что жители будут бережно относиться к новому имуществу города. За эксплуатацию столов ответственно МБУ "Зеленстрой", которое следит за всей Плотинкой.

Теги: Алексей Орлов, шахматы



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