07 Ноября 2022
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Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Сочи проведут мониторинг домов, аналогичных тому, где рухнул балкон

Специальная комиссия проведет мониторинг всех многоквартирных домов в Сочи, где балконные конструкции аналогичны той, что обрушилась в Центральном районе города. Об этом сообщает администрация города.

Тем временем, жильцам дома, в котором произошло ЧП, запретили выходить на балконы, передает РИА Новости.

"Запрещается выходить на балконы в квартирах и местах общего пользования", - говорится в предписании управляющей компании.

Балкон обрушился 6 ноября вечером в жилом пятиэтажном доме по улице Донская. На момент обвала балкона на нем находились три человека. Мужчина и женщина погибли, еще один человек пострадал, его в тяжелом состоянии увезли в больницу. Позже он также скончался.

Напомним, дом не является аварийным, он построен в 1958 году.

Теги: сочи, балкон, обрушение



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