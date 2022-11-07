В Златоусте управляющую компанию оштрафовали после обрушения потолка в подъезде дома

В Златоусте управляющую компания "КурортСройСервис" оштрафовали на 125 тысяч рублей за ненадлежащее содержание многоквартирного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Проверку провели после информации об обрушении потолка в подъезде дома № 6 по улице Братьев Пудовкиных. Обрушение штукатурного слоя перекрытия над лестничным маршем произошло из-за отсутствия металлического покрытия кровли. Кроме того, были трещины штукатурного слоя стен, а в санузле квартиры выявлено разрушение карнизных свесов на фасаде.

Управляющая компания не обеспечила готовность к эксплуатации в зимних условиях многоквартирных жилых домов. За это ее привлекли к административной ответственности.