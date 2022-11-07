Путин и Токаев встретятся в Оренбурге

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев планируют провести переговоры в Оренбурге.

"Контакты действительно планируются. Мы будем вас информировать об этом. Идет подготовка. Мы своевременно сделаем объявление", - сказал Песков журналистам, его цитирует "Ъ".

В Оренбурге пройдет форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. О его подготовке в августе сообщал премьер России Михаил Мишустин. Точные даты форума пока не называли.