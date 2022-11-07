Мэр Екатеринбурга объяснил появление слякоти на городских дорогах

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высказался об уборке городских дорог.

Сегодня во время обхода центра уральской столицы, который провел мэр, его спросили, почему на дорогах образовалась слякоть, несмотря на то, что город ежедневно убирают.

"Ну осадки такие. В принципе, мы только входим в зимний сезон. Сейчас такая неустойчивая температура с плюса на минус, осадки, мокрый снег, и понятно, что слякоть на дорогах неизбежна. Необходимо посыпать противогололедными материалами, чтобы не образовывалась колея. В прошлом году мы старались по минимуму использовать ПГМ, когда есть возможность вывести снег, используя достаточно комфортные температуры – до -10°.

В этот период мы стараемся использовать ПГМ только на остановочных комплексах, чтобы люди не получали травмы, а на проезжей части стараемся снег убирать. И в этом году будем такой же подход применять, чтобы как меньше неудобств доставлять нашим жителям", - рассказал Алексей Орлов.

Напомним, на прошлой неделе в МЧС выпускали предупреждение о сильных гололедных явлениях в Свердловской области.