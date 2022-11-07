07 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга объяснил появление слякоти на городских дорогах

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высказался об уборке городских дорог.
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Сегодня во время обхода центра уральской столицы, который провел мэр, его спросили, почему на дорогах образовалась слякоть, несмотря на то, что город ежедневно убирают.

"Ну осадки такие. В принципе, мы только входим в зимний сезон. Сейчас такая неустойчивая температура с плюса на минус, осадки, мокрый снег, и понятно, что слякоть на дорогах неизбежна. Необходимо посыпать противогололедными материалами, чтобы не образовывалась колея. В прошлом году мы старались по минимуму использовать ПГМ, когда есть возможность вывести снег, используя достаточно комфортные температуры – до -10°.

В этот период мы стараемся использовать ПГМ только на остановочных комплексах, чтобы люди не получали травмы, а на проезжей части стараемся снег убирать. И в этом году будем такой же подход применять, чтобы как меньше неудобств доставлять нашим жителям", - рассказал Алексей Орлов.

Напомним, на прошлой неделе в МЧС выпускали предупреждение о сильных гололедных явлениях в Свердловской области.

Теги: Орлов, слякоть, дороги, Екатеринбург



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