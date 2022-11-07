В ДНР с февраля погибли более 500 мирных жителей

С момента резкого обострения ситуации 17 февраля в ДНР погибли 503 мирных жителя, в том числе 23 ребенка. Ранены 3688 гражданских лиц, в том числе 231 несовершеннолетний. Об этом заявил руководитель Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Руслан Якубов.

По сравнению с прошлым годом число жертв украинской агрессии увеличилось в 69 раз, а раненых - в 118. Причем точное число жертв и пострадавших может быть больше. Резкий рост жертв среди гражданского населения вызван террористической практикой киевского режима наносить удары по густонаселенным жилым кварталам из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий.

Представительство накопило внушительный документальный материал по последствиям вооруженной агрессии ВФУ, имеющим признаки военных преступлений, добавил Якубов.

