07 Ноября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

ЗиДу предоставили отсрочку от уплаты налоговой задолженности

Арбитражный суд Пермского края предоставил ФГУП "Машиностроительный завод им. Дзержинского" отсрочку от исполнения судебного акта, сообщает "Ъ".

Последним с предприятия в пользу ФНС было взыскано более 562 млн руб. задолженности по налогам: НДФЛ, ЕСН, транспортному, водному и земельному налогам, а также по налогу на имущество. В заявлении об отсрочке предприятие указало, что финансовой возможности исполнить судебный акт в текущем году нет. Арбитражный суд Пермского края в итоге заявление удовлетворил, установив срок исполнения судебного акта не позже 23 марта 2023 года.

"Машзавод им. Дзержинского" производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года машзавод находится в процедуре банкротства. Общая сумма задолженности перед налоговиками превышает 1 млрд руб.

Теги: ЗиД, отсрочка, налоговая задолженность



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