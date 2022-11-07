В Грайвороне частично отключилось электричество из-за обстрела – губернатор Гладков

В городе Грайворон в Белгородской области сегодня частично отключилось электричество из-за обстрела с территории Украины. В приграничном населенном пункте проживает более 6 тыс. человек.

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.

"Осколками снаряда поврежден трансформаторный блок, в связи с этим произошло частичное отключение электроэнергии в городе и соседнем селе. Все оперативные и аварийные службы выехали на место", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.