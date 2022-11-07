Генпрокуратура передала дело Тесака и его бывших соратников в суд, - "Ъ"

Генпрокуратура РФ передала в Мытищинский городской суд материалы резонансного дела в отношении группы бывших сторонников националиста Максима Марцинкевича (Тесак). Об этом пишет "Коммерсантъ".

По словам адвоката Алексея Михальчика, представляющего интересы семьи Марцинкевича, обвинительное заключение по уголовному делу было подписано в Генпрокуратуре на прошедшей неделе. В деле фигурируют, кроме самого Тесака, шесть его бывших соучастников — Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев, Алексей Гудилин и Семен Токмаков. Всем предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью группой лиц по мотивам национальной ненависти).

Адвокат также сообщил, что из-за переноса процесса из областного в городской суд дело обвиняемых будут рассматривать не восемь присяжных, а всего шесть. Перенос процесса Михальчик объясняет тем, что фактически по всем эпизодам вменяемых подельникам убийств, совершенных в 2003–2007 годах, уже вышел срок давности.

Ранее родственники самого Тесака отказались от прекращения расследования его дела в связи со смертью, поэтому Марцинкевич фигурирует среди подсудимых.

Напомним, Максим Марцинкевич был найден мертвым утром 16 сентября 2020 года в камере челябинского СИЗО. Предварительная причина смерти – суицид, но в это не верят защита и родственники погибшего. Адвокаты семьи Максима Марцинкевича направили в СК РФ по Челябинской области заявление об убийстве, однако в возбуждении дела им отказали.

В январе 2022 года стало известно, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста признано незаконным.

Сообщалось, что перед смертью Тесак дал показания о совершении вместе с другими сторонникам националистических организаций в 2002-06 гг. других убийств лиц неславянского происхождения и готовности указать места захоронения жертв.