07 Ноября 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: ТРК ВС РФ &quot;ЗВЕЗДА&quot;

Минобороны России опровергает "большие потери в людях" в районе Павловки

Министерство обороны России опровергло сообщения о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" под Павловкой в ДНР. Информация ранее была опубликована от имени бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
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Напротив, если верить оборонному ведомству, бойцы бригады уже более десяти суток ведут "эффективные наступательные действия" под Угледаром и продвинулись на глубину до пяти километров.

Точные данные о потерях бригады Минобороны не привело, указав их лишь в процентах от личного состава.

"За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй. При этом потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют 7 к 1, а на отдельных участках 9 к 1 в людях и технике", - говорится в сообщении МО.

Теги: опровержение, минобороны, павловка, днр, угледар



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