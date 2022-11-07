Минобороны России опровергает "большие потери в людях" в районе Павловки
Министерство обороны России опровергло сообщения о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" под Павловкой в ДНР. Информация ранее была опубликована от имени бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
Напротив, если верить оборонному ведомству, бойцы бригады уже более десяти суток ведут "эффективные наступательные действия" под Угледаром и продвинулись на глубину до пяти километров.
Точные данные о потерях бригады Минобороны не привело, указав их лишь в процентах от личного состава.
"За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй. При этом потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют 7 к 1, а на отдельных участках 9 к 1 в людях и технике", - говорится в сообщении МО.