"Детский мир" может превратиться из публичной компании в частную и уйти с биржи

Ритейлер товаров для детей "Детский мир" может превратиться из публичной компании в частную, уйдя с биржи и выкупив акции. Такую возможность будет рассматривать совет директоров на ближайшем собрании. Процедура предусматривает продажу акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО.

Среди причин реогранизации компания называет постоянные изменения в отечественном законодательстве, которые в итоге могут ограничить доступ ПАО к фондовому рынку. Также из-за санкций ряд инвесторов не может голосовать на собраниях акционеров, а из-за этого блокируются важные для работы компании решения.

Сейчас доля акций "Детского мира" в свободном обращении составляет 60%, значительную долю в уставном капитале занимают иностранные инвестфонды, передает "Коммерсант".