В Москве эвакуированы девять районных судов

В Москве эвакуированы девять районных судов – неизвестные прислали сообщения о минировании. В числе эвакуированных судов - Басманный, Чертановский, Перовский, Коптевский, Пресненский, Головинский районные суды эвакуированы, передают "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Также такие сообщения получили в Симоновском, Мещанском и Тверском суде.

Между тем, в Басманном суде сегодня в 13 часов мск должно было начаться рассмотрение вопроса о продлении ареста оппозиционера Ильи Яшина (внесен в реестр физлиц-иноагентов Минюста РФ).

"Пока не началось: суд, якобы, заминирован. Приехала бригада минеров с собакой, обследуют здание", - написал в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, который приехал поддержать оппозиционного политика вместе с коллегами-депутатами Ступиным и Кругловым, парламентарии подготовили письменные поручительства.