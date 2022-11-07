07 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не ожидает дополнительного набора граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации.

"Нет. Много раз говорили, и президент нашей страны говорил, и Министерство обороны РФ, что по указу было положено 300 тыс. набрать, их набрали. Тут никаких вопросов больше нет", - сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о возможном доборе мобилизованных в рамках указа, подписанного главой государства 21 сентября.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. 4 ноября Путин сообщил, что количество мобилизованных в России превысило 300 тыс. человек, достигнув 318 тыс., из которых 49 тыс. уже выполняют боевые задачи.

Теги: Андрей Картаполов, комитет Госдумы по обороне



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