В Екатеринбурге в очередной раз загорелась лодочная станция "Локомотив"

Сегодня днем в Екатеринбурге произошел очередной пожар на лодочной станции "Локомотив".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании на улице Гражданская в уральской столице поступил в 14 часов 30 минут. На площади в 20 квадратных метров вспыхнула база-стоянка для маломерного судна.

Пожарные справились с огнем. В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

Видео: "Инцидент Екатеринбург"

По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало. Причину случившегося устанавливают пожарные дознаватели.

Напомним, что пожары на лодочной станции "Локомотив" в Екатеринбурге не редкость: она уже горела осенью 2016 года. А в сентябре 2021 года там произошел еще один пожар.