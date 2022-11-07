07 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге в очередной раз загорелась лодочная станция "Локомотив"

Сегодня днем в Екатеринбурге произошел очередной пожар на лодочной станции "Локомотив".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании на улице Гражданская в уральской столице поступил в 14 часов 30 минут. На площади в 20 квадратных метров вспыхнула база-стоянка для маломерного судна.

Пожарные справились с огнем. В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

Видео: "Инцидент Екатеринбург"

По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало. Причину случившегося устанавливают пожарные дознаватели.

Напомним, что пожары на лодочной станции "Локомотив" в Екатеринбурге не редкость: она уже горела осенью 2016 года. А в сентябре 2021 года там произошел еще один пожар.

Теги: станция, пожар, Екатеринбург



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Ранее 15.10.2016 09:03 Мск Лодочная станция "Локомотив" сгорела в Екатеринбурге


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