07 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области проверят коммерческие объекты после пожара в кафе "Полигон" в Костроме

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести осмотр объектов коммерческой недвижимости на предмет соблюдения правил пожарной безопасности после пожара в кафе "Полигон" в Костроме, в результате которого погибли 13 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор напомнил, что несколько лет назад в рамках поддержки бизнеса был введен запрет на проверки для индивидуальных предпринимателей и малых предпринимателей.

"Это может приводить к нарушениям, а у контролеров не всегда есть возможность проверить эти объекты. Но, учитывая, что речь идет о жизни и здоровье наших граждан, мы договорились с коллегами из МЧС и прокуратуры провести профилактический осмотр этих объектов", - рассказал он.

Осмотры будут проводиться вместе с собственниками и руководителями коммерческой недвижимости.

Напомним, ЧП произошло 5 ноября. По версии следствия, непосредственной причиной пожара мог стать выстрел посетителя из ракетницы. Подозреваемый заключен под стражу. Также СКР пришел к выводу, что в здании кафе давно не проводились проверки соблюдения требований пожарной безопасности.

Теги: проверки, пожар, Алексей Текслер,



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