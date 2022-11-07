Украинские власти национализируют "Укрнафту", "Мотор Сич" и другие стратегические компании

На Украине национализируют ряд стратегических предприятий, связанных с местными олигархами. Речь, в частности, идет об "Укрнафте", "Укртатнафте", компаниях "Мотор Сич" и "АвтоКрАЗ", пишет издание "Экономическая правда".

Решение приняла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. 6 ноября ведомство распорядилось принудительно забрать в собственность государства акции перечисленных и некоторых других предприятий.

По национализацию попали активы Игоря Коломойского, Константина Жеваго и Вячеслава Богуслаева, а также других бизнесменов.