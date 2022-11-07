В Новосибирске прекратили уголовку в отношении школьника за фейк о российской армии

В Новосибирске суд прекратил уголовное дело о фейках о ВС РФ, возбужденное в отношении школьника.

Дело возбудили по ч.1 ст. 207.3 УК РФ, максимальное наказание по ней составляет три года колонии.

Адвокат 17-летнего школьника сообщил РБК, что экспертизы – психиатрическая и лингвистические – показали: у юноши не было умысла дискредитировать армию.

Сообщается, что дело было прекращено по ходатайству следователя.

Несмотря на прекращение дела, суд назначил меры воспитательного характера, которые родители обычно называют "домашним арестом": целый месяц школьни должен с 22 до 6 часов утра находиться под надзором мамы.

Школьника обвиняли в репосте сообщения советника президента Украины Михаила Подоляка. В нем говорилось в утвердительной форме об убийстве мирных жителей российскими войсками во время операции по установлению контроля над Запорожской АЭС. Минобороны России сообщало, что мирному населению Украины ничего не угрожает.