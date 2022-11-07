07 Ноября 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Из-за гибели работника в Лабытнанги возбудили дело

В Лабытнанги следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего при проведении строительно-монтажных работ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительно-монтажных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

31 октября 2022 года в Лабытнанги работниками, нанятыми индивидуальным предпринимателем, выполнялся комплекс строительно-монтажных работ на улице Гиршгорна. В ходе работ обрушилась траншея, под завал попал один из работников. Мужчина, 1987 года рождения погиб на месте происшествия. В ходе следственных мероприятий установлено, что погибший выполнял работы без средств индивидуальной защиты.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе предварительного следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении работ.

Теги: рабочий, траншея, проверка, уголовное дело



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Ранее 01.11.2022 12:54 Мск В Лабытнанги погиб рабочий, упав в вырытую траншею


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